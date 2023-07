Muere amigo de Daniel Bisogno en evento de RBD (VIDEO)

Sin embargo, los detalles de la muerte en el evento fueron brindados por Bisogno en el programa del jueves de ‘Ventaneando’. Durante la transmisión denunció las condiciones del precinto en el que se desarrolló el evento que acabó con la vida de uno de sus amigos, del cual, la identidad no se ha revelado.

La persona cayó cuatro pisos

Bisogno señaló que su amigo cayó cuatro pisos, lo que habría complicado que alguien pudiera ayudarlo en el momento, ya que no contaban con un punto de acceso a donde estaba. «Cae cuatro pisos y no había manera de ingresar al cuarto piso porque era un edificio en donde estaba todo apagado, entonces se asoma el amigo con el que iba y no ve que es lo que estaba pasando», dijo el presentador.

El presentador señaló durante la transmisión que su amigo había ido por su chamarra a un barandal, pero cuando intentó tomarla, puso su pie sobre un piso falso por lo que terminó cayendo varios pisos. «El amigo que iba con él decía que parecía que venía respirando y le decía: ‘Eh, no te vayas, mantente despierto. Quédate con nosotros, tu familia'», contó sobre los últimos momentos de su amigo el cual fue declarado muerto en el Hospital Español.