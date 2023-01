“Lamento profundamente la muerte del expresidente Colom, hombre de profundas convicciones democráticas y gran sensibilidad social. Mis condolencias a su familia y amigos”, dijo el diputado Orlando Blanco, que fue miembro de su partido, Unidad Nacional de la Esperanza. Colom era un ingeniero, empresario y político que ocupó el poder por un partido socialdemócrata, según reportó The Associated Press.

Lamentan el fallecimiento de Álvaro Colom

En 2021, Álvaro Colom fue incluido en un listado del Departamento de Estado estadounidense que lo señalaba por su presunta implicación en corrupción significativa por el fraude y malversación del caso Transurbano y, como consecuencia, le fue revocada la visa al país. El expresidente estuvo casado con Sandra Torres, quien buscará la presidencia del país centroamericano el 25 junio próximo con el mismo partido.

“Que en paz descanse un hombre noble que siempre llevó a Guatemala en su corazón. Mis condolencias y más sentido pésame a la familia”, escribió Torres en Twitter. El partido, del cual ya no formaba parte, lamentó el deceso del exmandatario en sus redes sociales: “La Unidad Nacional de la Esperanza, el Comité Ejecutivo y todos sus afiliados lamentan el sensible fallecimiento del ingeniero Álvaro Colom Caballeros, expresidente de la República de Guatemala y fundador de la UNE. Nuestras condolencias a sus seres queridos” (Con información de The Associated Press).