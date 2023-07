La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) lamentó profundamente el sensible fallecimiento de Alfonso Iturralde, reconocido actor y socio intérprete, quien dejó un legado imborrable en la industria del cine, teatro y televisión en México.

«Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz», se podía leer en la cuenta oficial de la ANDA. La asociación expresó sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos del fallecido actor. Al momento de la redacción de esta nota no se había confirmado la causa de muerte de Alfonso Iturralde.

La ANDA (Asociación Nacional de Actores) también informó la sensible muerte la mañana de este martes 25 de julio. «La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero @AlfonsoIturrald».

Superó un terrible cáncer

De acuerdo con Radio Fórmula, el actor Alfonso Iturralde había superado un cáncer de vejiga en el pasado lo que había cambiado sus hábitos. «Ahora hago ejercicio todas las mañanas, mis alimentos son balanceados, medito, leo mucho y duermo a mis horas. Mentiría si te digo que me privo de todo, en ocasiones me fumo un cigarro o me aviento un pastel o refresco, porque es difícil cortar todo de tajo», declaró el actor según el medio citado.

La partida de Alfonso Iturralde deja un vacío irremplazable en el ámbito artístico, pero su legado perdurará en la memoria de quienes admiraron su trabajo y talento. La ANDI se unió al duelo de la comunidad artística mexicana por la partida de este gran intérprete con un sentido mensaje publicado en Twitter.