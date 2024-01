Muere el actor Alec Musser, reconocido por la película ‘Son como niños’

Murió el actor Alec Musser.

Conocido por su participación en ‘Son como niños’.

Adam Sandler se despide de él.

El actor y deportista fitness Alec Musser falleció a los 50 años, confirmándose la triste noticia este domingo 14 de enero. Paige Press, su prometida, fue la encargada de informarlo.

Musser, reconocido por su destacada carrera en la actuación y su dedicación al fitness, deja un legado impactante en la industria del entretenimiento y el bienestar físico.

La comunidad lamenta la pérdida de este talentoso individuo, recordándolo como una inspiración por su pasión por el arte y el ejercicio.

La noticia ha conmovido a sus seguidores y colegas, quienes expresan sus condolencias en este difícil momento.

Anuncian su muerte

Paige Press, su prometida, fue la encargada de corroborar la información a través de redes sociales.

«Nunca dejaré de amarte, mi corazón está roto. Hoy es el peor día de mi vida. Éramos tan felices», añadió junto a unas imágenes en Instagram.

«Fuiste el mejor prometido que pude pedir», escribió en una publicación de la red social.

Alec Musser dejó su huella en diversas series y películas, entre ellas ‘All My Children’, ‘Road to the Altar’ y ‘Desperate Housewives’.