Muere ahogado el ex futbolista de la NFL Ryan Mallet a los 35 años

El mundo del deporte se viste de luto, particularmente el mundo del fútbol americano tras confirmarse el trágico fallecimiento de una importante figura de la NFL. Muere ahogado el ex futbolista Ryan Mallet a los 35 años, le brindamos los detalles.

«Los New England Patriots están profundamente entristecidos»

«Los New England Patriots están profundamente entristecidos al enterarse del repentino e inesperado fallecimiento del ex mariscal de campo Ryan Mallett. Nuestros pensamientos están con la familia Mallett, sus ex compañeros de equipo y todos de luto por su pérdida», señalaron los Patriots a través de Twitter.

Rápidamente, gran cantidad de fanáticos se pronunciaron y expresaron sus condolencias: «Estoy en shock total. Esta es una GRAN pérdida. Corazón roto», «Eso es tan triste de escuchar. DEP Ryan. Se fue muy pronto» y «Descanse en paz, oraciones a su familia», por mencionar algunos.