El mundo del espectáculo en EEUU se vuelve a vestir de luto

Informan sobre el fallecimiento de la actriz nativa americana Sacheen Littlefeather

La también activista rechazó el Oscar a Mejor Actor en nombre de Marlon Brando en 1973

¡Lamentable! A través de las redes sociales de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento de la actriz nativa americana y activista Sacheen Littlefeather, quien ‘saltó’ a la fama en 1973 al rechazar el Oscar a Mejor Actor en nombre de Marlon Brando por su interpretación de Vito Corleone en la película El Padrino.

“Sacheen Littlefeather, activista de los derechos civiles de los nativos americanos que rechazó el Premio de la Academia al Mejor Actor de Marlon Brando en 1973, muere a los 75 años”, se puede leer en esta publicación. De acuerdo con información de CNN en Español, la artista había informado en enero del año pasado, en una publicación de Facebook, que tenía metástasis de cáncer de mama.

Descanse en paz, Sacheen Littlefeather

Nacida bajo el nombre de Marie Louise Cruz el 14 de noviembre de 1946 en Salinas, California, en los Estados Unidos, Sacheen Littlefeather, además de actriz, ​ fue una activista de los derechos civiles de los pueblos indígenas. Era en parte descendiente de los Apache, Yaqui y Pueblo por parte de su padre, mientras que del lado materno era descendiente de franceses, alemanes y holandeses.

Algunas de las películas en las que participó fueron Il consigliori, The Laughing Policeman y Freebie and the Bean (en ambas no se acreditó su participación), The Trial of Billy Jack, Johnny Firecloud, Winterhawk y Shoot the Sun Down. En 2009, filmó lo que sería su última película, Reel Injun, en la que también participan Adam Beach, R. Michael David y Clint Eastwood (Archivado como: Muere la actriz Sacheen Littlefeather a los 75 años de edad).