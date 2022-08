Cabe mencionar que la estrella de televisión de la década de 1980, perdió la vida el pasado 14 de julio en el Antelope Valley Medical Center en Lancaster, California. Sin embargo, la sensible noticia fue dada a conocer apenas en este mes de agosto, donde no se ha dado a conocer las causas de la muerte.

En esta ocasión, las redes sociales se paralizaron cuando se dio a conocer la muerte de la querida actriz, Roseanna Christiansen , quien lamentablemente falleció a la edad de 71 años. La celebridad es recordada por aparecer en la serie de Dallas and The Jeffersons, según The Sun .

Para los que no lograron ver la serie, su personaje de Teresa, trabajó junto al mayordomo, Raoul, interpretado por Tony García. Incluso, antes de Dallas, interpretó a otra sirvienta, Carmen, en la temporada de 1981 de The Jeffersons. Este fue un breve papel de reemplazo para el personaje de Marla Gibbs, ya que Christiansen solo apareció en tres episodios. Archivado como: Muere actriz Roseanna Christiansen

“Envío mis condolencias”

La historia de amor ocurrió cuando conoció a su esposo en un estudio bíblico en Culver City, que no está lejos de donde se filmó la famosa sería donde destacó “Dallas and The Jeffersons”. Christiansen también apareció en CBS Summer Playhouse, A Year in the Life y Matlock.

De igual manera, la hoy occisa hizo algunos trabajos cinematográficos: The Perfect Match, This Is Kate Bennett y Temporal Insanity. Además de actriz, Christiansen también fue ministra ordenada. “Envío mis condolencias a su esposo e hijos por la pérdida de una madre y una esposa que Roseanna Christiansen descanse en paz eterna”, escribió un usuario. Archivado como: Muere actriz Roseanna Christiansen