La vizcaína se hizo conocida por sus interpretaciones en la pantalla chica, después de que ingresó al mundo de la actuación debido a que siempre tuvo el deseo de poder actuar y a pesar de su edad, no dudó en hacerlo. Por ello, se convirtió en uno de los rostros más queridos de la pantalla chica y conquistó a los televidentes con su humor.

La actriz de televisión, Mercedes López Luzuriaga, perdió la vida a los 95 años de edad . De acuerdo con los portales de noticias españoles, se reveló que la famosa Asunción de ‘Camera Café’, murió durante la mañana del pasado 11 de julio y las causas de muerte no se dieron a conocer de inmediato.

Muere actriz Mercedes López: «Toda mi vida suspiré por la actuación»

Antes de morir, Mercedes López Luzuriaga, no dudó en hablar sobre sus pasos en la actuación y como pesé a su edad, logró cumplir sus sueños. Ella, comenzó la actuación después de su jubilación y haber tenido seis hijos. De acuerdo con la entrevista que realizaron a la actriz, su vida la llevó por otro camino y tuvieron que pasar los años para lograr sus sueños.

«Toda mi vida suspiré por la interpretación, pero la vida te lleva por otros caminos. Yo tenía 16 o 17 años, y entonces estaba mal vista la profesión. Me dediqué a trabajar con unos tíos que tenían un bar y un estanco hasta que me casé», destacó la querida actriz y citó el portal de noticias AS.