Muere la actriz Melinda Dillon a los 83 años

Fue conocida por su actuación icónica en A Christmas Story

Fue una destacada actriz nominada al Oscar

Muere actriz Melinda Dillon. El mundo de los espectáculos se ha vestido de luto este viernes, luego de que se diera a conocer la muerte de la querida estrella de Hollywood, Melinda Dillon quien lamentablemente perdió la vida a los 83 años de edad. Fue conocida por su espectacular actuación en A Christmas Story.

Cabe mencionar que la noticia de su fallecimiento fue dado a conocer por sus familiares en un obituario donde revelaron que la amada actriz falleció el lunes 9 enero, sin embargo la noticia no se había dado a conocer hasta este viernes. Hasta el momento no se ha revelado las verdaderas causas de su muerte.

Durante su carrera como actriz, la hoy occisa fue nominada al Oscar conocida por su actuación icónica en A Christmas Story falleció. De igual manera, obtuvo nominaciones al Premio de la Academia por sus papeles en Close Encounters of the Third Kind y Absence of Malice.

Sin embargo, en el obituario que le realizó su familia, no se menciona los motivos por el cual las famosa actriz perdió la vida, pero pidieron mostrar su apoyo a los seguidores de Dillo con el encendido de una vela digital. Logró ganarse los corazones de millones de espectadores cuando apareció en la televisión.