El mundo del espectáculo en México vuelve a vestirse de luto

Dan a conocer el sensible fallecimiento de la reconocida actriz María Luisa Coronel

“Un ejemplo de tenacidad y amor a la vida. ¡Gracias eternas, amiga mía!”, expresan algunos usuarios

No ha sido el mejor de los años para el mundo del espectáculo en México, pues hace apenas unas horas, se dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento de la reconocida actriz María Luisa Coronel, por lo que las condolencias y deseos de pronta recuperación para la familia de la artista no tardaron mucho tiempo en hacerse presentes.

Fue por medio de las redes sociales de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) que se informó sobre la partida de esta destacada actriz. Apenas en agosto pasado partieron de este mundo los primeros actores Adriana Roel, Manuel Ojeda y Anabel Gutiérrez. No se cumplió la primera semana de este mes cuando se reveló otro deceso en el medio artístico.

Descanse en paz, María Luisa Coronel

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María Luisa Coronel, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz”, se puede leer en esta publicación que de inmediato provocó todo tipo de reacciones entre los internautas.

“Un ejemplo de tenacidad y amor a la vida. ¡Gracias eternas, amiga mía!”, “Qué lamentable noticia, Querida y mejor recordada María Luisa, que tu camino de regreso esté lleno de luz, como esa tu luz. En el Mictlán están de pie con nutrido aplauso”, “Que en paz descanse gran ser humano”, “Para ella, la luz perpetua”, “Dios la tenga en sus brazos”, se puede leer en algunos comentarios.