“Siento mucho tu pérdida. Me hice fan de Helen más adelante en su vida después de su papel en Parks and Rec. Helen trajo mucha luz y risas al mundo y la extrañaremos profundamente, pensando en la familia de Helen en este momento tan triste”, “Siempre extrañaré esa sonrisa y actitud. La mujer lo tenía todo y no se avergonzaba de decir las cosas como eran”, dijeron algunos usuarios. Archivado como: Muere Helen Slayton-Hughes

Su exitosa carrera en EEUU

La legendaria actriz fue nacida en 1930, cabe recordar que Slayton-Hughes obtuvo su primer crédito en Hollywood a los 50 años, protagonizando la película de 1980 Mafia on the Bounty. Luego apareció en películas como Shoot the Moon, Good Night y Good Luck y en varias series de televisión exitosas.

De acuerdo con el portal The Sun, las series donde apareció fue en New Girl, Brooklyn Nine-Nine, Arrested Development, True Blood, That’s So Raven y Parenthood. Interpretó a Ethel Beavers junto a su coprotagonista Leslie Knope en Parks and Rec’, la taquígrafa de la corte, a menudo malhumorada e inexpresiva. Archivado como: Muere Helen Slayton-Hughes