Muere actriz Carole Cook. El mundo del espectáculo se viste de luto. Una vez más las tragedias se hacen presentes en este primer mes del 2023, esto luego de que se confirmara el sensible fallecimiento de una querida actriz quién partió a una mejor vida a la edad de 98 años.

Carole Cook es recordada por su papel en la cinta ‘Sixteen Candles’

De acuerdo con lo reseñado mediante el portal de The Hollywood Reporter, Carole Cook interpretó a la abuela Helen en ‘Sixteen Candles’ y apareció también dentro de la cinta ‘ The Incredible Mr. Limpet’, haciendo el papel de la esposa de Don Knotts, mientras que en la televisión apareció como la ex esposa de Walter Findlay en ‘Maude’.

Pero estas no fueron sus únicos proyectos, pues también dio vida a la dueña del bar del lugar donde los policías se reunían llamado Stella’s en la serie ‘Kojak’, como la señora Cora Van Husen en ‘Dynasty’ y como Donna La Mar, la novia de Charlie Cagney, dentro de ‘Cagney y Lacey’, apuntó The Hollywood Reporter. Archivado como: Muere actriz Carole Cook.