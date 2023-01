A través de redes sociales y diversos medios de comunicación se ha confirmado una lamentable noticia que ha inundado de luto a la industria del entretenimiento en Estados Unidos y el mundo. Muere la actriz Annie Wersching quien interpreta a Tess en The Last of Us.

Annie Wersching fue también una famosa en el mundo de los videojuegos por dar vida al personaje principal “Tess” en The Last of Us y The Last of Us: Part One. Además por su memorable papel de “Ellie” con The Fireflies cuando el futuro era incierto.

Además, hay muchas más obras en su trayectoria artística. En televisión, Wersching interpretó a Renee Walker en “24″ y participó en producciones como “Star Trek: Picard” (Borg Queen), “The Rookie”, “Vampire Diaries”, “Castle”, entre otros.