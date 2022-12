El artista nació en 1968, comenzó su carrera artística en el teatro en 1994, fue más famoso por participar en ‘The King 2 Hearts’, ‘Your Neighbor’s Wife’, ‘Beethoven Virus’ y otras tantas, y pero también por estar en ‘Juror 8’, ‘Asura: The City of Madness’, ‘The Yellow Sea’, etc. Su proyecto más reciente fue ‘Ciudad Artificial’ de JTBC. Archivado como: Muere actor Yeom Dong

Muere actor Yeom Dong:OTRA TRAGEDIA EN EL ESPECTÁCULO

Hace unos días se dio a conocer que la cantante y actriz Irene Cara, ganadora de un Oscar, un Globo de Oro y dos Grammy por éxitos como “Fame” (Fama, 1980), y Flashdance… What a Feeling”, de 1983, murió. Tenía 63 años. Su agente, Judith A. Moose, anunció la noticia en redes sociales y dijo que la causa de muerte era “desconocida actualmente”. Moose también confirmó el deceso a un reportero de Associated Press el sábado. Cara murió en su domicilio en Florida. No se informó el día exacto de su deceso.

“La familia de Irene ha pedido privacidad al procesar su dolor”, escribió Moose. “Era un alma bellamente dotada cuyo legado vivirá para siempre en su música y películas”. Durante su carrera, Cara tuvo tres hits en el top 10 de Billboard Hot 100, incluidos “Breakdance”, “Out Here On My Own”, “Fame” y “Flashdance … What A Feeling”, que estuvo seis semanas como número uno. Sus canciones fueron verdaderos himnos, alegres y llenos de energía, del pop de principios de los 80. Archivado como: Muere actor Yeom Dong