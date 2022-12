Así confirmaron su muerte

Actuó en la famosa serie de Netflix

En paz descanse

¡Tragedia y luto para Netflix! El actor de la famosa serie ‘The Crown’, Stephen Grief murió el pasado lunes 26 de diciembre a los 78 años, confirmó Michelle Braidman Associates, la agencia que lo representaba, en un emotivo mensaje publicado desde su cuenta oficial de Twitter.

“Con gran tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestro maravilloso cliente Stephen Greif. Su extensa carrera incluyó numerosos papeles en la pantalla y el escenario, incluso en el Teatro Nacional, RSC y en el West End”, se podía leer en el breve mensaje que se llenó de reacciones de luto.

¿Quién era Stephen Grief?

El actor británico Stephen Grief estudió en la Royal Academy of Dramatic Art, donde casualmente también estudió el actor y estrella de la televisión, Ronan Vibert, quién murió en un hospital de Florida el pasado 22 de diciembre a causa de una ‘breve enfermedad’.

Grief se convirtió en miembro de la National Theatre Company en Old Vic y South Bank, de acuerdo con The Guardian. El actor también apareció en series de la BBC como ‘Doctors’, ‘New Tricks’, ‘Silent Witness ‘Redhill’, y ‘Waking The Dead’, de acuerdo con Spotlight.