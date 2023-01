No pasó mucho tiempo para que diferentes personalidades expresaran sus condolencias al enterarse del deceso del actor Stephan Proaño. Vivian Fernández de Torrijos, ex primera dama de Panamá , expresó: “Hay reunión de publicistas, en el cielo. Reunión creativa con los buenos, de esos que ya no hay. Se estremece el mundo de las ideas con la pérdida irreparable de Stephan”.

“Acabo de recibir la noticia de que mi tío Stephan Proano falleció”

Damián Proaño Garrido, sobrino del actor y publicista, compartió una imagen en sus redes sociales para darle el último adiós a Stephan Proaño, de quien se confirmó su muerte en varios portales, como Metro libre: “Por eso, al despedir al tío ahora, no me da pena que se vaya (ni siquiera puedo decir que se ‘adelanta’ porque creo que ya era hora), me da pena que no tenga una foto con él, de los últimos… 5 años por poner un número”.

“Por otro lado, no pude encontrar mejor foto que esta que les comparto. Debe tener aproximadamente 25 años porque fue en el escenario del primer cafelibro y precisamente la encontré en su álbum de recuerdos. Y aunque lo tengo en mi memoria más joven, con su cabello y su barba más frondosa, su sonrisa y su risa maravillosa, es lo que me llevo de él. No lo pude evitar, me puse cursi. Pero está bien, de vez en cuando no hace daño”, finalizó.