Anuncian su muerte a horas de navidad

Murió en un hospital de Florida

Apareció en películas como ‘Roma’ y ‘El Pianista’

¡El mundo del entretenimiento se viste de luto a horas de navidad! El querido y famoso actor Ronan Vibert, quién interpretó personajes de películas como Giovanni Sforza en ‘The Borgias’ y a Perry Cline en ‘Hatfields & McCoys de History’ murió a los 58 años.

Sharon Vitro, mánager del actor confirmó la noticia a The Hollywood Reporter. La muerte ocurrió en un hospital de Florida el pasado jueves, pero fue el viernes por la tarde, a horas de noche buena qué el medio dio a conocer el deceso de Ronan Vibert.

¿De qué murió Ronan Vibert?

De acuerdo con la mánager del famoso actor de series como ‘The Waking the Dead’ y ‘Carnival Row’, murió de una “breve enfermedad”, de la cual no se especificó su naturaleza. Ronan Vibert nació en Cambridgeshire, Inglaterra y asistió a la Royal Academy of Dramatic Art, según The Hollywood Reporter.

Debutó en el mundo del entretenimiento con apariciones en capítulos de la afamada serie británica ‘Traffik’ en 1989. Vibert también apareció en películas como ‘Shadow of the Vampire’, ‘The Cat’s Meow’, ‘The Pianist’ y hasta en la película dirigida por Angelina Jolie, ‘Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life’, de acuerdo con el medio citado.