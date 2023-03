Su familia compartió ante los medios que Browning murió de causas naturales en su casa en Southwest Ranches, Florida. “Tuvo una carrera fabulosa en la industria del cine, brindando entretenimiento maravilloso para las generaciones pasadas y futuras”, dijo la hija del difunto actor, Kim Browning, a The Hollywood Reporter .

Cabe recordar que Ricou Browning interpretó a la criatura marina Gill-man en el filme de Creature from the Black Lagoon de 1954, convirtiéndose así en una leyenda del cine de terror. Esta película trata de un grupo de científicos que descubren un humanoide anfibio en las profundidades de la selva amazónica.

¿No le gustaba su papel?

De acuerdo con el portal The Sun, Browning señaló una vez que el disfraz “era engorroso al principio”. “Cuando me lo puse por primera vez, parecía incómodo y torpe. Pero una vez que entré en la película, olvidé que lo tenía puesto. Me convertí en la criatura”, dijo en una entrevista en 2019 .

Luego describió cómo algunas de sus acrobacias bajo el agua incluían tener que poner una “manguera de aire en la boca para respirar”. “Los labios del traje se asentaron a media pulgada de mis labios, y puse la manguera de aire en mi boca para respirar”, dijo el hoy occiso. Archivado como: Muere actor Ricou Browning