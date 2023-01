Esposa de Patrick McNamara dice que ‘su espíritu era mágico’

Luego de estudiar por corto tiempo en la Facultad de Derecho de Tulane, Patrick McNamara tomó una decisión que le daría a su vida un giro de 180 grados: se mudaría a Nueva York para dedicarse completamente al mundo de la actuación. Su esposa Carol Stone solo tiene bellas palabras para quien fuera el gran amor de su vida:

““Encontró cosas increíbles que hacer. Su espíritu era mágico. Lo que sea que persiguió, lo persiguió hasta donde pudo”. La pareja se conoció cuando él participó en la producción de All Kinds of Theatre, The Last Madam. Stone era coproductora. Le sobreviven dos hijos, Sean Patrick Reif y Brendan Buchanan McNamara, así como una hijastra, Laura Ann Wright Leenaars y cuatro nietos.