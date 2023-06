Muere el reconocido actor Nicolas Coster a los 89 años

Trabajó junto a estrellas como Elizabeth Taylor

The Sun señala que Nicolas nació en Londres en 1933, pero se crió en los Estados Unidos. Al principio de su carrera, trabajó junto a estrellas como Elizabeth Taylor en el teatro, antes de pasar a compartir su talento a la televisión y el cine.

La estrella no limitó sus apariciones en telenovelas a Santa Bárbara, ya que también apareció en All My Children y Young Doctor Malone, entre otros. Nicolas también tuvo una carrera de décadas en películas y obtuvo una variedad de créditos de alto perfil, incluidos papeles en Just You and Me, Kid y Betsy’s Wedding. En 2017, el actor recibió un Daytime Emmy por su interpretación del alcalde Jack Madison en The Bay.