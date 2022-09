Muere el comediante David A. Arnold.

Fue reconocida estrella de Netflix y productor de Nickelodeon.

Compañeros lamentan la dura pérdida. Muere actor David Arnold. De nueva cuenta las tragedias se hacen presentes dentro del mundo del espectáculo, en este noveno mes del 2022 han ocurrido grandes desgracias, los lectores de Mundo Now han sido conocedores de lo que acontece en la farándula y esta no es la excepción, se ha dado a conocer que un gran y querido actor ha partido a una mejor vida. Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, recientemente se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de una gran estrella de Netflix a sus 54 años de edad, la triste noticia fue difundida recientemente mediante el portal del diario británico de The Sun. Muere el comediante y actor de Netflix David A. Arnold Se trata del actor David A. Arnold quien de manera repentina falleció, según lo que ha confirmado su familia. De acuerdo con el medio citado la estrella de Netflix también era un reconocido humorista, desafortunadamente perdió la vida este miércoles 7 de septiembre mientras realizaba una gira de comedia. Sus familiares recalcaron que murió en paz, sin duda alguna deja los corazones de su familia y amigos cercanos totalmente devastados tras su partida. Homenajes en honor a la estrella de Netflix no tardaron en hacerse presentes luego de que la triste noticia fuera difundida.

Se encontraba de gira cuando de manera repentina perdió la vida The Sun reseñó mediante su portal que estaba en una de sus tres paradas de la gira nacional que comenzó dentro del ámbito de la comedia cuando el actor murió. Ante esto se realizaron los procedimientos legales para dar con la verdadera causa de muerte, por lo que los forenses señalaron que fue de manera natural. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, “Es con gran tristeza que confirmamos el fallecimiento prematuro de nuestro esposo, padre, hermano y amigo, David A. Arnold. Falleció pacíficamente hoy en su casa y los médicos han dictaminado que la causa de la muerte se debe a causas naturales. Mantenga a nuestra familia en oración y respete nuestra privacidad en este momento, ya que todos estamos conmocionados y devastados por esta pérdida”. Archivado como: Muere actor David Arnold.

David A. Arnold dirigió exitosa serie de Nickelodeon Por otra parte el portal de Deadline reseñó que David A. Arnold debutó como comediante en el Festival de Comedia de Montreal y en Laffapalooza de Jamie Foxx en Comedy Central, también escribió varias series humorísticas entre ellas ‘Meet The Browns’ (TBS), ‘The Rickey Smiley Show’ (TV One), ‘Raising Whitley’ (OWN) y ‘Tyler Perry’s House of Payne’ (TBS) por mencionar algunas. Por si fuera poco fue productor ejecutivo de la exitosa serie de Nickelodeon ‘That Girl Lay Lay’, esto lo convirtió en uno de los pocos productores ejecutivos de color en Hollywood. Dentro de la plataforma de Netflix triunfó con su primer especial de comedia stand-up llamado ‘David A. Arnold: Fat Ballerina’ en 2019, según el medio citado. Archivado como: Muere actor David Arnold.

Lamentan la muerte del querido comediante El pasado 19 de julio fue que se estrenó su siguiente especial de comedia dentro de la plataforma de streaming llamada ‘It Ain’t For The Weak’.Uno de los amigos cercanos a Arnold no dudó en compartir unas emotivas palabras ante el deceso del comediante, “Nuestra comunidad de comedia muy unida lamenta la pérdida de uno de los mejores que jamás lo haya hecho. Fue admirado por sus compañeros”. “Respetado por otros veteranos y admirado por los comediantes en ciernes de los que fue mentor. Será profundamente extrañado, especialmente por su fraternidad de comedia”, finalizó. Por su parte el comediante y actor Bobby Lee dijo: “Te conozco desde hace 20 años. Un ser humano y cómico increíble. Con el corazón roto”. Archivado como: Muere actor David Arnold.

Compañeros le lloran a la estrella de Netflix, David A. Arnold Quién se sumó a las condolencias fue la estrella de Detroit Loni Love, “Mi hermano se fue… gracias por las risas, el aliento y la inspiración… mi amor y mis oraciones para su encantadora esposa Julie y sus hermosas hijas… todos estamos desconsolados”. señaló en un breve post. La actriz Yvette Nicole Brown también dió su pésame de la siguiente manera: “Uno de los mejores de Cleveland ha dejado el escenario y demasiado pronto. 54 es demasiado joven. Esto no se siente real”. A David A. Arnold le sobrevive su esposa Julie L. Harkness y sus dos hijos, Anna-Grace y Ashlyn. Q.E.P.D. Archivado como: Muere actor David Arnold.