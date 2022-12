Muere el actor y leyenda de la comedia John Bird a los 86 años (FOTOS)

Su coprotagonista, Bremner, dirigió los tributos a Bird y le dijo a la BBC que John Bird “tenía este instinto brillante para el absurdo y la mente más aguda. Era tan modesto, para alguien que tan a menudo interpretaba estos personajes que eran tan complacientes y engreídos”, dijo Bremner a The World at One de Radio 4.

Nominado a cuatro Baftas y ganador del premio de televisión por su actuación en 1997

Los anteriores mencionados personajes se convirtieron en nombres familiares con sus parodias de comedia en el Reino Unido por The Long Johns, en las que los actores interpretaban a políticos torpes, figuras militares y hombres de negocios.

Fueron nominados a cuatro Baftas y ganaron el premio de televisión por su actuación en 1997. Bird, Bremner y Fortune también colaboraron en los programas de la BBC Now Something Else y The Rory Bremner Show y en la serie de Channel 4 Rory Bremner, Who Else?