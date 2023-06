A través de las redes sociales, cientos de usuarios lamentaron la terrible noticia. El actor siempre será recordado por una legendaria escena desgarradora en la que Isidor y su esposa Ida se abrazaron en el barco que se hundía mientras el agua se deslizaba a su alrededor, según The Sun .

Le dan el último adiós

Además de su carrera actoral y docente, Palter también fue filántropo. Fue partidario de varias organizaciones benéficas, incluidas la Cruz Roja Estadounidense y United Way. También fue miembro del Screen Actors Guild y de la American Federation of Television and Radio Artists.

«Lew amaba el oficio de actuar y enseñó a sus alumnos a hacer lo mismo», dijo el decano de la Escuela de Teatro de CalArts, Travis Preston, en un comunicado. «Fomentó una profunda curiosidad, cuidado, intelecto y humor en cada escena, obra y clase. Tenía el máximo respeto por sus alumnos y animó a todos a encontrar la verdad en su trabajo y en sus vidas», agregaron. Archivado como: Muere actor Lew Palter