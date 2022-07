“Jimmy fue uno de los más grandes. No solo fue uno de los mejores actores que nuestro negocio haya visto, sino que fue divertido, leal, afectuoso y querido”, dijo DelPiano. “Nuestra relación siempre fue de amistad antes que de negocios. Lo extrañaré mucho y estoy orgulloso de haber trabajado con él todos estos años”, se dijo tras la muerte del actor James Caan

James Caan, el tipo rudo de pelo rizado conocido por los cinéfilos como el exaltado Sonny Corleone de “The Godfather” (“El padrino”) y el escritor Paul Sheldon en “Misery” (“Miseria”), falleció. Tenía 82 años. Su manager, Matt DelPiano, dijo que el actor murió el miércoles. No proporcionó una causa.

Por su papel en la primera entrega de “The Godfather”, Caan recibió una nominación al Óscar a mejor actor de reparto. Entre su filmografía destacan otros títulos como “The Rain People” (también bajo la dirección de Francis Ford Coppola) “Brian’s Song”, “Rollerball” y “A Bridge Too Far”. Fue mundialmente conocido por sus interpretaciones.

¿QUÉ FAMOSOS LE ESCRIBIERON?

La noticia de la muerte del actor caló hondo no solo en su familia, amigos y compañeros de trabajo, sino en el público en general que aún no pueden creer que partió de este mundo. En las redes sociales muchas personalidades mandaron mensajes como el productor y actor Rob Reiner que escribió lo siguiente: “Lamento escuchar las noticias. Me encantó trabajar con él. Y el único judío que conocía que podía parir la cuerda con los mejores. Amor a la familia.

Por su parte Adam Sandler escribió: "James Caan. Lo amaba mucho. Siempre quise ser como él. Tan feliz de haberlo conocido. Nunca dejé de reír cuando estaba cerca de ese hombre. Sus películas eran lo mejor de lo mejor. Todos lo extrañaremos terriblemente. Pensando en su familia y enviando mi amor".