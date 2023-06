Le dan el último adiós

Los mensajes continuaron en redes: «Hoy voló para arriba un maestrazo, un genio. Mis condolencias a sus más cercanos. QEPD Rubén Moya», «Gracias a ese talentoso actor de doblaje, por acercarnos a ese icono de la actuación como lo es Morgan Freeman», «Esta voz me acompañó durante muchas noches de insomnio, le prestó sonido a muchos documentales que eran una verdadera joya».

Cabe mencionar que en su larga trayectoria, Moya también participó en el doblaje de varios videojuegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Hyrule Warriors: Age of Calamity, títulos en los que interpretó al Gran Árbol Deku. Asimismo, fue Rost en Horizon Zero Dawn, el narrador de Darksiders y el Bárbaro de Diablo III. Archivado como: Muere actor Rubén Moya. DA CLICKA PARA VER LA NOTICIA DE SU MUERTE.