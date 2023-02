“Me van a tener que aguantar otro rato más”

Por su parte, en el portal Infobae se retomaron algunas declaraciones que hizo Luis Fernando Múnera en esta entrevista que quedará para la posteridad por todo lo que reveló y que no pasó desapercibido por muchos: ““Este año no ha sido muy bueno para mí, además de todos estos problemas de pandemia. Personalmente he tenido quebrantos que me han llevado a estar interno en la clínica Palermo. Afortunadamente, no es grave, pero me ha dado muy duro, he estado bastante mal”.

Así se expresó sobre sus problemas de memoria: “No tengo muchos detalles de lo que me pasó, pero ya estoy recuperado. Entre esos detalles que tuve fue perder la memoria, pero la recuperé. En lo personal no recuerdo mucho, mis hijos me dicen que perdí el sentido. Tuve incapacidad para salir, comer y un montón de cosas. Estoy recuperado, me van a tener que aguantar otro rato más”.