¿Problemas de vivienda?

Antes de la publicación en Instagram, el actor compartió con sus seguidores su sitio de GoFoundMe donde declaró que se encontraba pasando una situación delicada y no solo por su salud. El actor destacó que tuvo problemas con conseguir donde vivir y por ello, cuando saliera del hospital no tendría un techo a donde ir; por ello, pidió un apoyo económico.

“Hola, necesito ayuda para cuando me recupere de mi lesión. Me desperté mortalmente enfermo y finalmente fui al hospital y mi función renal estaba al 21% entre un par de otros problemas, pero los riñones eran los más graves, me siento mejor. He estado en el hospital durante 5 días y, como la mayoría de ustedes saben, estoy en recuperación y vivía en una casa de transición”, declaró el actor.