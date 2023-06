Despiden a un gran actor de telenovelas

¿Qué fue lo que pasó?

Dan a conocer más detalles

Brett Hadley, mejor conocido por interpretar al detective de la policía de Genoa City Carl Williams en The Young and the Restless , murió, según informó Soap Opera Digest. Tenía 92 años. Aún no se ha revelado la causa de la muerte.

Hadley se unió por primera vez a la telenovela en 1980, donde interpretó al detective sensato hasta 1990. Dejó el programa durante varios años antes de retomar el papel de 1998 a 1999. Por este papel fue que llegó a tener un gran reconocimiento.

¡Tuvo un regreso en TV!

Cuando su personaje regresó, se reveló que había sido brutalmente golpeado y sufrió de amnesia, lo que lo llevó a su nueva vida como Jim Bradley. Nacido el 25 de septiembre de 1930 en Louisville, Kentucky, Hadley estudió teatro en la Universidad de Nuevo México antes de comenzar su carrera como actor en el escenario.

Continuaría teniendo numerosos papeles de estrella invitada en televisión, incluso en programas como The Waltons , Kojak , Ironside , The Rockford Files , The Incredible Hulk , Highway to Heaven y muchos más. Hadley se unió a The Young and the Restless después de que el entonces jefe de redacción William J.