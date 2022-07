Ha muerto tras décadas en el mundo de la actuación

El actor de Doctor Who tenía 93 años

Descanse en paz

¡Luto en el mundo de la televisión! Bernard Cribbins, icónico actor y cantante británico de series como ‘Doctor Who’ y el programa infantil ‘Wombles’ ha muerto a los 93 años, según confirmó su agente. Estuvo en el mundo del entretenimiento por siete décadas y es ampliamente recordado.

“El querido actor Bernard Cribbins OBE ha fallecido a la edad de 93 años. Su carrera abarcó siete décadas con un trabajo tan diverso que va desde películas como The Railway Children y la serie Carry On, la exitosa canción de los 60 “Right Said Fred”, dijo su agente, Gavin Barker en un comunicado.

Confirman la muerte del querido actor

“Un invitado notorio en Fawity Towers y narrando The Wombles. Trabajó hasta bien entrados sus 90, apareciendo recientemente en Doctor Who y en la serie de CBeebies Old Jack’s Boat”, agregó el agente del querido actor británico que falleció tras décadas de trabajo.

En 1966 interpretó al compañero del Doctor Tom Campbell en la película ‘Daleks’ Invasion Earth 2150 AD’ y más de cuarenta años después tendría un ‘regreso triunfal’ en la serie de televisión. En dicho programa interpretó al abuelo de ‘Donna’ personaje interpretado por Catherine Tate.