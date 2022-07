Luchó como un guerrero para vencer el linfoma

En una foto donde aparecía con un catéter en su pecho, continuó compartiendo su sentir: “Miedo, al principio. Hoy ya no lo tengo, quizás habrá algún día que sí, no lo sé… Lo que sienta, lo dejaré estar y lo abrazaré. Pasan los días y todo está más en calma, en paz… controlado, ya sé de qué va esto y a lo que me enfrento. Linfoma. Me entraron unos nervios que recorrieron mi cuerpo (parecían interminables) como cuando un relámpago o trueno atraviesa el cielo. Casi me meo encima”.

Y en ese instante comentó estar dispuesto a luchar: “Quimio. Las imágenes del amor de mi vida, mi mami, mi padre, mi hermana, mis [email protected], de los rodajes, pintando en el estudio, los compis de clase, castings… Me pasaron por la cabeza como si de un tráiler se tratara. No le pude dar a “Saltar Anuncio”. Apareció ese tipo de “egoísmo” de por qué a mí; supongo que normal en este proceso. El pelo: Hasta luego! Siempre he querido raparme y no lo he hecho porque… – ¿Y si me llaman para un proyecto y no doy el perfil? Bah. Pues ya es lo que hay jeje”, continuó explicando a sus seguidores.