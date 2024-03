Muere Louis Gossett Jr, el primer afroamericano en ganar un Oscar a mejor secundario

El actor, también ganador de un premio Emmy, falleció en Santa Mónica la mañana de este viernes por causas que no han sido dadas a conocer por la familia.

Desde muy pequeño, descubrió su vocación

Nacido en 1936 en Brooklyn, Nueva York, Louis Cameron Gossett Jr. hizo su debut en Broadway con 17 años y cuando aún era un estudiante de secundaria.

Su primera aparición en la gran pantalla fue en 1961, en la cinta «A Raisin in the Sun», junto a Sidney Poitier y Ruby Dee.

Por esos años, prosiguió su andadura en los escenarios de Broadway, con obras como «Tambourines to Glory» y «The Zulu and the Zayda», entre otras.

Entre su filmografía destacan títulos como «The Landlord» (1970), «The Deep» (1977) y más recientemente «Curse of the Starving Class» (1994).