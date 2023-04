De acuerdo con el portal de noticias New York Post, se conoce que la víctima y su esposo fueron identificados como Sun Moumou y Zhang Moumou, ambos de 37 años, quienes estaban actuando en la aldea de Hougao, en la provincia central de Anhui, cuando ocurrió el fatal incidente.

A través de redes sociales, revelaron las fuertes imágenes de la caída de la artista del espectáculo y destacaron que el incidente dejó a más de una persona preguntándose sobre la seguridad de ese tipo de espectáculos. No es la primera vez que se denuncia este tipo de actos, que desafortunadamente terminaron en muerte.

Segundos después, se observó como la mujer pierde fuerza en el agarre e intenta hacer su movimiento especial cuando cae al vacío y su esposo no logró atraparla. Se escuchan los gritos de los presentes, pero la grabación termina en ese instante y no mostraron los sucesos que ocurrieron después del incidente.

"Hoy se habla mucho en las redes sociales chinas del accidente mortal ocurrido anoche en Suzhou durante un espectáculo acrobático en directo. La artista no llevaba cuerdas de seguridad y se cayó. Fue trasladada al hospital, pero falleció", detalló la periodista Manya Koetse, especialista en noticias asiáticas.

De acuerdo con los detalles que salieron a la luz después de difundirse el video, señalaron que Sun fue trasladada de urgencia al hospital más cercano, donde los médicos la declararon sin vida. De acuerdo con la periodista Manya Koetse, se conoce que la acróbata no llevaba puesto algún arnés de seguridad y tampoco su esposo.

Muere acróbata rutina China: ¿Una venganza del esposo?

Después de la muerte de la acróbata, su esposo salió a hablar a los medios locales y negó los supuestos rumores de que había estado discutiendo con su esposa cuando ocurrió el fatal accidente. De acuerdo con Moumou, ellos nunca pelearon y por el momento no puede revelar mayor información sobre esos hechos.

"Siempre fuimos felices juntos. No hubo peleas. Como estoy en medio del proceso de lidiar con todo esto, no puedo revelar ningún detalle específico en este momento", detalló Zhang Moumou a Yangzi Evening News y citó el New York Post. Las autoridades se encuentran investigando al espectáculo debido a la falta de medidas de seguridad en el lugar.