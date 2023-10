Muere a los 56 años el actor Jake Abraham

Jake Abraham, reconocido por su papel en la icónica película «Lock, Stock and Two Smoking Barrels,» dejó este mundo.

Reveló cómo se sentía con su terrible enfermedad

El actor compartió detalles sobre su diagnóstico en una entrevista con un diario local, describiendo cómo se enteró de su enfermedad después de un prolongado período de malestar.

«Trabajaba, pero no me sentía bien. Iba arrastrándome en esos momentos en los que no tienes energía y experimentas dolores», confesó el intérprete según López Dóriga.

Su valentía al hacer público su diagnóstico sirvió como un faro de esperanza para muchos otros luchadores contra el cáncer.

Y quizá contribuyó a concienciar sobre la importancia de la detección temprana.