MrBeast quiere ser presidente de EEUU… ¡con una condición!

El popular creador de contenido ha expresado su deseo de postularse para la Presidencia de Estados Unidos, pero con una condición crucial: que se baje la edad mínima para ser candidato.

Actualmente, la ley exige que los aspirantes tengan al menos 35 años, un obstáculo para el youtuber de 26 años, quien cuenta con casi 300 millones de suscriptores en YouTube.

MrBeast, conocido por su contenido innovador y su generosidad, ha aprovechado su influencia en las redes sociales para plantear esta idea.

When we help people (curing 1000 blind people, building 100 houses, 100 wells, etc) people get mad and say I shouldn’t be doing this and governments should. Yes, ideally a YouTuber isn’t the one fixing these issues but I’m not just gonna stand by and do nothing 🤷🏻‍♂️

— MrBeast (@MrBeast) June 30, 2024