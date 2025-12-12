Mira los movimientos del dólar hoy: así amaneció en México, Colombia y RD

Revisa los movimientos del dólar hoy en México, el precio oficial, cómo influye en los envíos de dinero desde EE.UU. y gastos diarios.

Hoy el dólar se movió poco en México, Colombia y República Dominicana, sin cambios bruscos.

Para muchas familias, esto define cuánto rinde el dinero que envían desde Estados Unidos y cuánto cuesta vivir cada día.

Lo que pase en los próximos días dependerá, sobre todo, de la economía en EE.UU. y de las decisiones de los bancos centrales.

El dólar abrió la jornada de hoy con variaciones moderadas en los principales mercados de Latinoamérica.

Aunque los movimientos del dólar hoy no fueron bruscos, sí que tienen impacto directo en la vida diaria.

Para la comunidad latina que vive en Estados Unidos, el tipo de cambio define cuánto rinde una remesa y cuándo conviene enviar dinero a casa.

Movimientos del dólar hoy en México

Este jueves 12 de diciembre, el Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio en 18.0543 pesos por dólar.

En el mercado, el dólar se compra en promedio en 17.711 pesos y se vende en 18.3722 pesos.

El peso mexicano se mantiene estable, con movimientos controlados. La atención del mercado sigue puesta en las tasas de interés y en el comportamiento del dólar a nivel global.

Para quienes reciben remesas, estos niveles permiten que el dinero enviado desde EE.UU. conserve buen valor en pesos.

4 opciones inteligentes de enviar dinero desde EE.UU. a México y Latinoamérica

Con el dólar en estos niveles, muchas personas aprovechan para enviar dinero de forma rápida, barata y segura a sus familias en México, Colombia y República Dominicana.

Hoy existen varias opciones confiables. Estas son cuatro alternativas reales y usadas por la comunidad hispana:

1. RIA Money Transfer

Permite envíos en línea o desde agencias físicas. Es conocida, aunque los tiempos y costos pueden cambiar según el método elegido.

2. Remitly

Es una de las opciones más prácticas para enviar dinero desde EE.UU. Ofrece transferencias rápidas, comisiones competitivas y alta seguridad.

Permite enviar dinero a México y recibirlo en Oxxo, Banorte, BanCoppel, Banco Santander y otros bancos.

Envía dinero al extranjero con Remitly Realiza envíos rápidos y seguros a tus seres queridos con tarifas bajas, excelentes tipos de cambio y entrega garantizada. Ideal para apoyar a tu familia desde Estados Unidos. Enviar dinero con Remitly

Además, Remitly está registrada y regulada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que brinda confianza al usuario.

3. Xoom (PayPal)

Funciona bien para quienes ya usan PayPal. Es rápida, aunque en algunos casos las tarifas pueden ser más altas.

4. Western Union

Una opción tradicional con amplia cobertura y puntos físicos. Es útil para envíos en efectivo, aunque suele ser más costosa.

Elegir bien la plataforma puede hacer que el dinero llegue más rápido y rinda mejor para las familias.

Precio del dólar hoy en Colombia

El Banco de la República reportó hoy una tasa oficial de 3.810,885 pesos colombianos por dólar.

En el mercado, el dólar se compra alrededor de $3.690 y se vende en $3.820.

El peso colombiano muestra estabilidad, aunque la diferencia entre compra y venta sigue siendo clave para quienes cambian dólares enviados desde el exterior.

Cada ajuste impacta directamente en el presupuesto de las familias que dependen de remesas.

Conoce el tipo de cambio en República Dominicana

Según el Banco Central de la República Dominicana, el dólar se cotiza hoy en 63.2174 pesos para compra y 64.0013 pesos para venta.

El tipo de cambio se mantiene dentro de un rango estable. Esto ayuda a dar previsibilidad a gastos del hogar y al consumo diario.

Para quienes reciben dinero desde Estados Unidos, la estabilidad es una ventaja para planificar mejor.

Cómo impactan estos movimientos del dólar hoy en la comunidad latina

Un dólar fuerte ayuda a que las remesas rindan más en moneda local. Esto se refleja en comida, renta, servicios y educación.

Pero también puede subir el precio de productos importados como gasolina, medicinas y electrónicos.

Por eso, seguir la cotización del dólar ayuda a decidir cuándo enviar dinero y por qué medio hacerlo.

Qué sigue

En los próximos días, el dólar seguirá reaccionando a datos económicos de Estados Unidos y a decisiones de los bancos centrales en la región.

Si el dólar se mantiene fuerte, las remesas seguirán siendo un apoyo clave para millones de familias. Si baja, algunos precios podrían aliviarse.

En cualquier escenario, el tipo de cambio seguirá siendo una referencia diaria para la comunidad latina en EE.UU.