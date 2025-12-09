Movimientos del dólar hoy en México, RD y Colombia

El dólar registró movimientos leves en México, Colombia y República Dominicana.

Esto importa porque afecta remesas, precios y planes financieros de latinos en EE.UU.

En los próximos días, el mercado seguirá atento a las decisiones de bancos centrales.

El dólar mostró variaciones en los tres países, con ajustes en los valores oficiales y en los promedios de compra y venta.

Estos cambios impactan directamente a quienes envían dinero desde Estados Unidos o dependen del tipo de cambio para sus gastos diarios.

Cómo están los movimientos del dólar en México

Según Banxico, hoy el dólar se ubicó en 18.2367 pesos por unidad.

El promedio en el mercado fue: Compra 17.8651 y venta 18.5008.

La variación responde a movimientos normales del mercado. Influyen la demanda de dólares para pagos, comercio y remesas, además de la expectativa sobre decisiones de la Reserva Federal.

El peso muestra pequeños ajustes, pero se mantiene dentro de un rango estable que ha marcado las últimas semanas.