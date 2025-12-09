Movimientos del dólar hoy en México, RD y Colombia
Publicado el 12/09/2025 a las 09:15
- El dólar registró movimientos leves en México, Colombia y República Dominicana.
- Esto importa porque afecta remesas, precios y planes financieros de latinos en EE.UU.
- En los próximos días, el mercado seguirá atento a las decisiones de bancos centrales.
El dólar mostró variaciones en los tres países, con ajustes en los valores oficiales y en los promedios de compra y venta.
Estos cambios impactan directamente a quienes envían dinero desde Estados Unidos o dependen del tipo de cambio para sus gastos diarios.
Cómo están los movimientos del dólar en México
Según Banxico, hoy el dólar se ubicó en 18.2367 pesos por unidad.
El promedio en el mercado fue: Compra 17.8651 y venta 18.5008.
La variación responde a movimientos normales del mercado. Influyen la demanda de dólares para pagos, comercio y remesas, además de la expectativa sobre decisiones de la Reserva Federal.
El peso muestra pequeños ajustes, pero se mantiene dentro de un rango estable que ha marcado las últimas semanas.
Envío de dinero: alternativas rápidas, seguras y con buen tipo de cambio
Para los hispanos en EE.UU., aprovechar un buen tipo de cambio es importante, pero igual de clave es elegir un servicio de envío que sea rápido, barato y seguro.
Hoy existen varias opciones confiables que ayudan a que el dinero llegue a México, Colombia o República Dominicana sin complicaciones.
Aquí van tres opciones reales que los usuarios suelen comparar:
1. Western Union
Permite enviar dinero desde EE.UU. a la mayoría de países latinoamericanos. Ofrece entregas en minutos y retiros en efectivo en miles de locaciones. Sus costos pueden variar según el método de pago y destino.
2. Remitly
Remitly es una de las plataformas más usadas por la comunidad latina por su velocidad, bajos costos y seguridad, ya que está registrada y regulada por el Departamento del Tesoro de EE. UU.
Para México, permite recibir dinero directamente en Oxxo, Banorte, BanCoppel, Banco Santander, entre otros.
Muchos usuarios la eligen porque ofrece dos modalidades:
- Express, para enviar en minutos.
- Economy, con tarifas más bajas cuando no hay prisa.
También facilita envíos a Colombia y República Dominicana, tanto a cuentas bancarias como para retiro en efectivo según el país.
3. MoneyGram
Otra alternativa conocida, con entregas rápidas y disponibilidad de retiro en miles de puntos físicos. Sus tarifas dependen del país y del tipo de pago, por lo que conviene comparar antes de enviar.
Para quienes envían dinero cada semana o mes, usar servicios digitales como Remitly puede ayudar a ahorrar en comisiones y aprovechar mejor el tipo de cambio del día.
Precio del dólar en Colombia
El Banco de la República reportó hoy el dólar en 3,830.058 pesos colombianos.
En el mercado, el promedio fue: te compran a $3,710 y te venden a $3,840.
Estos cambios se dan por el comportamiento diario de la oferta y demanda en el mercado colombiano.
También influyen factores externos como el precio del petróleo y el flujo de inversión extranjera en la región.
Tipo de cambio del dólar en República Dominicana
El Banco Central de República Dominicana informó: compra 63.9910 y venta 64.5965.
Este nivel refleja la presión del dólar sobre el peso dominicano, en un país muy dependiente de importaciones y del sector turístico.
Pequeños cambios en la cotización pueden mover precios de productos, servicios y pagos en dólares dentro de la economía local.
Qué sigue para el dólar
El mercado estará atento a lo que decida la Reserva Federal en las próximas semanas. Cualquier señal sobre tasas de interés puede generar movimientos del dólar.
Si el dólar se fortalece, las remesas podrían rendir más. Si baja, los precios internos en Latinoamérica podrían tener un respiro.
Para la comunidad latina, seguir la cotización seguirá siendo clave para planear envíos, compras y gastos familiares.