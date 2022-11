José Ramón Fernández saca la verdad de Chicharito a la luz

Revelan el motivo de su ausencia en el Mundial de Qatar 2022

¿Hizo quedar mal al país?

Motivo Chicharito no va a ir al mundial. Luego de que a los aficionados del futbol mexicano les dieran la noticia de que Javier Hernández ‘Chicharito’ no iría al mundial de Qatar 2022, han destapado los motivos por los cuales el futbolista mexicano no irá, y son bastante polémicos.

Fue el periodista de ESPN José Ramón Fernández, quien por medio de una charla reveló los detalles por los cuales Chicharito no estará presente en el Mundial de Qatar, y es que también dio a conocer que no volvió a la Selección Mexicana debido a que los jugadores no estaban de acuerdo con esta decisión…

Dan a conocer el motivo por el cual no irá Javier Hernández al mundial

Los mexicanos debutarán en el Mundial el 22 de noviembre ante Polonia. Cuatro días después, chocarán con Argentina y cerrarán la primera fase ante Arabia Saudí el 30 de noviembre. La última luz de esperanza que Javier Hernández tenía para subirse al Mundial de Qatar 2022 se apagó oficialmente el miércoles.

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, la decisión de no incluir a Javier Hernández en la lista de los convocados, fue una de las exclusiones más controversiales en la historia de la selección de México, lo cuál ha causado mucha indignación. Archivado como: Motivo Chicharito no va a ir al mundial