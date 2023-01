Reportan motín en penal de Ciudad Juárez, Chihuahua

Anuncian saldo mortal tras tiroteo en el Cereso #3

Reportan incidentes alrededor de la zona

¡FUGA EN PLENO AÑO NUEVO! En México, la situación se agravó cuando se reportó un motín en el Cereso #3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los reportes de medios locales, indicaron que el suceso dejó un preliminar saldo mortal de 2 personas, pero la información continúa desarrollándose.

Al igual, se anunció que tras el motín en el Centro Penitenciario se han reportado diversos incidentes armados alrededor de la ciudad y por ello, se especificó que hay caminos cerrados. Por el momento, las autoridades mexicanas no han presentado un informe certero de la situación que está ocurriendo y cuántas víctimas se contabilizaron.

REPORTAN FUGA EN PENAL DE CIUDAD JUÁREZ

En pleno Año Nuevo, se reportó un motín en el interior del Centro de Reinserción Social Estatal No. 3. Hasta el momento, el reporte preliminar anunció que al menos 30 personas se fugaron del interior del Cereso y la policía, procedió a seguir el protocolo de búsqueda para determinar quienes son los reos que escaparon del interior del penal.

Según informó El Sol de México, dos guardias de seguridad perdieron la vida tras el incidente, aunque The Sun Us, señaló que son 14 las personas que perdieron la vida. Las fuentes internas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, habrían confirmado esa versión y declarado que se encuentran buscando a los responsables de dicho motín; hasta el momento, no hay reporte oficial de la cifra de víctimas mortales.