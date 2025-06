Se hunde el Morning Midas: carguero con 3.000 autos desaparece en el Pacífico

Según informa USATODAY, un gigantesco buque de carga cargado con miles de automóviles se hundió esta semana en aguas internacionales, desatando una alerta ambiental en el norte del Pacífico.

El navío, identificado como Morning Midas, transportaba 3.048 vehículos, incluidos 70 eléctricos y 681 híbridos, desde China rumbo al puerto de Lázaro Cárdenas, México.

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que el hundimiento ocurrió el lunes 23 de junio alrededor de las 17:30, a unos 725 kilómetros al suroeste de Adak, en el estado de Alaska.

Operado por la empresa Zodiac Maritime, con sede en Londres, el barco llevaba también 1.530 toneladas métricas de fueloil con bajo contenido de azufre y 350 toneladas de gasóleo marino.

#UPDATE 5 USCG concluded response to a fire onboard the Morning Midas which sank ~450 mi SW of Adak Monday. No injuries or visible signs of pollution. 2 vessels on scene monitoring area with pollution response equipment with another en route.

Read more: https://t.co/Nee90erdyk https://t.co/SSSb1nwVii

— USCGAlaska (@USCGAlaska) June 25, 2025