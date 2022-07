“Estoy de la ching&%$, pero pues mi hermano, no se vale, ya perdí uno y a este no quiero perderlo”. Dijo en exclusiva. El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, comentó que visitó y pudo hablar con Mónica y la familia de la actriz retirada, y señaló que el productor José Dossetti les habló sobre el video que circula en redes. Indicó que se debió a la “ingesta de un medicamento o sustancia que lo alteró”, lo que lo habría llevado a cometer este acto violento contra su hermana, quien está bajo su cuidado en Morelos, informó El Universal. Archivado como: Mónica Dossetti habla maltrato hermano

La actriz Mónica Dossetti dio su punto de vista, luego de la difusión de un video donde se le ve siendo agredida por su hermano José, pero lejos de hacer una denuncia, dice que teme perderlo. En exclusiva con “Venga la Alegría” Mónica habló sobre el por el que no quiere denunciar a su familiar.

Mónica Dossetti habla maltrato hermano: No quiere que le hagan nada a su hermano

La actriz retirada dijo que la PGR ya había acudido a su domicilio para hacerle una serie de preguntas. Además, Mónica aseguró sentirse ‘muy cansada’ debido a su padecimiento. Mónica piensa que el video lo filtró su vecino; “”Yo creo que lo subió Pepe Cabello, el vecino de acá enfrente .Él está pasando el dato”.

Finalmente, la actriz añadió que se encuentra bien, pero lo mas importante y que más impacto ha causado, es que pidió que a su hermano no le hagan nada. La actriz aseguró que no inició ninguna carpeta de investigación contra su hermano. “Estoy bien… está con una novia nueva. No quiero que le hagan nada a mi hermano, mi hermanito”, mencionó. Archivado como: Mónica Dossetti habla maltrato hermano