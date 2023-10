«Estoy enamorada de una mujer», la confesión en pleno concierto de Mon Laferte

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y mientras algunas personas la felicitaron, a otras no les pareció del todo (PARA VER LA FOTO HAGA CLICK AQUÍ ).

Sufrió abuso cuando tenía 13 años

Por último, en una entrevista para Efe y que recopiló el portal La Razón, Mon Laferte dijo que por primera vez se animó a hablar de un tema muy personal.

En una de sus canciones incluidas en el disco 1940 Carmen, narra el abuso sexual que sufrió cuando tenía apenas 13 años.

«Ahora me siento increíble, estoy feliz, me siento valiente y me gusta eso. Me doy cuenta que me ha servido y me sirve cantarla».

El tema es A crying diamond y en él la chilena buscó quitarse culpas: «Me cuesta hablarlo, me hace a mí sentir culpable«, dijo.