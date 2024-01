Autoridades de Perú revelan la verdad detrás de ‘momias extraterrestres’ encontradas en México

«Estamos ante algo realmente extraordinario”

Al respecto, Maussan indicó que el supuesto cuerpo sería una “nueva especie” debido a que no tiene pulmones ni costillas.

“Tenemos un ser híbrido, tenemos otros seres que aparentemente son más evolucionados que nosotros (…) estamos ante algo realmente extraordinario”, afirmó Maussan al defender la autenticidad de los cuerpos.

Y había asegurado que eran “seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre”, según The Associated Press.

El hallazgo de los cuerpos fue cuestionado desde su lugar de origen y ahora la verdad ‘ha salido a la luz’.