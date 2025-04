Mohamed Salah renueva con Liverpool y seguirá hasta 2027

Mohamed Salah seguirá siendo figura del Liverpool tras renovar su contrato hasta 2027.

El club inglés confirmó este viernes la extensión del vínculo con el delantero egipcio.

Con ello, se ponen fin a los rumores sobre una posible salida del jugador.

Salah ha marcado 243 goles en 394 partidos desde su llegada al equipo de Anfield.

.@MoSalah has signed a new contract that will keep him with the club beyond the 2024-25 season 😁🔴

— Liverpool FC (@LFC) April 11, 2025