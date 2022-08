De acuerdo con The Sun , también se dedicaba a ‘trabajar’ en la plataforma Only Fans, además, que tenía colaboraciones con su novio en películas para adultos. Fue encontrada muerta en su baño una semana después de que la vieron por última vez. ARCHIVADO DE: Modelo encontrada sin vida

Amigos reportaron su desaparición

Siguiendo con la información del medio The Sun, amigos de Anastasia en San Petersburgo habían estado preocupados por ella ya que no mantenía contacto con ellos y no subía contenido para sus seguidores. Cuando sus conocidos no pudieron localizarla estos se pusieron en contacto con la policía.

La policía encontró su cuerpo después de que irrumpieron en su apartamento cuando una amiga dio la alarma.Había sido apuñalada seis veces, dijeron fuentes policiales a los medios locales. Anastasia era conocida en los sitios para adultos con el nombre de ‘grshmn’ y su contenido fue visto millones de veces.