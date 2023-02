Michelle Carvalho fue bastante clara contra Piqué por un mensaje que dejó a todos con la polémica si a lo que se refería era cierto o no, puesto que existen muchas versiones que señalan al ex de Shakira como un infiel, pues incluso ya se dijo que habría engañado a su pareja actual Clara Chía, con la que a su vez habría tenido ‘sus amoríos’ durante su vida marital con la colombiana.

Resulta que una modelo e influencer llamada Michelle Carvalho asegura tener un video en que se puede ver cómo Piqué le fue infiel a Shakira durante el 2018 y no sólo eso, se atrevió a escribirlo frente a todos en la dichosa primera imagen que el exfutbolista compartió junto a Clara Chía en su Instagram.

Y es que cabe resaltar que hace algunos años el paparazzi oficial de Shakira y Piqué, el español Jordi Martin aseguraba que el empresario le habría sido infiel a la colombiana con cuanta mujer se le pusiera en frente y no respetaba a la de ‘Hips Don’t Lie’ ni por accidente por lo que hasta contabilizaba hasta 50 amoríos durante su matrimonio.

Shakira habría sido engañada decenas de veces

Las acusaciones de la modelo brasileña resonaron tanto en los usuarios que vieron la publicación en la foto de Piqué con Clara Chía que ella incluso se ofreció a hacer un Instagram ‘live’ para contar los detalles de lo que conocía sobre el tema: “Haré un ‘live’ mañana en mi TikTok a las 23:00 p.m., contando todo”, manifestó.

Pero eso no resultó ser cierto y le reclamaron a Michelle Carvalho por lo que dijo que no tuvo tiempo y lo realizaría posteriormente, sin embargo no ha sido la única vez que han acusado a Piqué de serle infiel a Shakira puesto que además de hacerlo con Clara Chía, también otra influencer de Brasil lo expuso por supuestos mensajes de coqueteo y pidiéndole encuentros.