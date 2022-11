Estrella de MMA Alexander Pisarev muere tras comer sandía envenenada

Alrededor de las 4 p.m. (hora local), después de pasear al perro de la familia, Igor Vladimirovich, padre del luchador, regresó al apartamento y entró a la habitación. Ahí descubrió que su hijo ya no respiraba. “Miré dentro de la habitación: Alexander y su esposa estaban durmiendo”, dijo al medio ruso Pravda.

El pasado 30 de octubre, en horas de la tarde, el luchador de artes marciales mixtas (MMA), Alexander Pisarev, fue encontrado muerto en su habitación . Fue su padre quien lo halló sin vida y narró el doloroso momento en el que notó que su hijo ya no estaba respirando.

¿Qué fue lo que le ocurrió?

El padre continuó narrando el terrible momento. “Me acerqué y luego me di cuenta de que mi hijo ya no respiraba” confesó. “Hubo fracturas de los dedos después de las últimas peleas, pero esto no es nada. Todos comemos la misma comida, vivimos juntos”, agregó aún sorprendido.

“Según datos preliminares, la muerte fue el resultado de una intoxicación alimentaria“, dijo a la agencia de noticias Tass un compañero de equipo de Pisarev, quien prefirió permanecer en el anonimato. La fuente agregó que el peleador falleció mientras dormía y que no tenía ningún problema de salud crónico.