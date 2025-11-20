MLB firma acuerdo histórico con ESPN, NBC y Netflix
Publicado el 11/20/2025 a las 11:09
El convenio, valuado en casi $800 millones de dólares anuales, abre una nueva era mediática para la liga al combinar televisión tradicional, streaming y derechos exclusivos en plataformas digitales.
1. ESPN rediseña su presencia y se queda con MLB.TV
La cadena ESPN decidió abandonar su contrato previo a inicios del año, pero tras la renegociación regresó con un perfil distinto y estratégicamente reforzado.
Aunque tendrá menos juegos que en ciclos anteriores, la compañía obtuvo uno de los activos más valiosos del béisbol moderno: los derechos exclusivos de MLB.TV, el servicio de juegos fuera de mercado.
Esa integración permitirá que todos los contenidos de MLB.TV se alojen directamente en la aplicación de ESPN, consolidando un ecosistema digital que amplía su oferta para audiencias jóvenes y usuarios móviles.
Además, ESPN manejará los derechos de transmisión dentro del mercado para los seis equipos cuyos juegos produce la liga: Padres, Rockies, Diamondbacks, Guardians, Twins y Mariners.
En total, la cadena emitirá 30 juegos exclusivos por temporada, con especial atención a los duelos de mitad de semana y encuentros estelares durante el verano. Para la liga, este nuevo rol de ESPN supone una combinación equilibrada entre visibilidad nacional y fortalecimiento del consumo digital.
2. NBC vuelve con fuerza y toma el control de Sunday Night Baseball
La mayor sorpresa del nuevo acuerdo mediático la protagoniza NBC, que regresa al béisbol tras décadas fuera del mapa de transmisiones regulares.
Su apuesta es contundente: 25 juegos de Sunday Night Baseball, un producto premium que marcará la columna vertebral de su programación deportiva.
NBC complementará la parrilla con eventos clave del calendario de MLB.
Entre ellos, la Serie de Comodines (Wild Card Series), una cobertura completa de los Early Sunday Games en Peacock con un programa tipo “whip-around” previo al duelo estelar, y transmisiones especiales como el Futures Game en la víspera del Home Run Derby.
Entre los hitos del paquete destaca el juego inaugural del 26 de marzo entre Dodgers y Diamondbacks, que marcará el inicio de la temporada en señal abierta.
NBC también tendrá el partido del Día del Trabajo en horario estelar y la primera ronda del Draft MLB, transmitida desde el sábado previo al All-Star Game.
El regreso de NBC posiciona a la cadena como un actor central del béisbol estadounidense, recuperando un rol histórico que no asumía desde 1989.
3. Netflix entra al diamante: estrena Home Run Derby y juegos exclusivos
La plataforma Netflix continúa expandiéndose en eventos deportivos globales y, desde 2026, será parte oficial de la familia MLB. Su paquete incluye la transmisión del Home Run Derby, uno de los espectáculos más vistos del año.
Además, Netflix emitirá por primera vez el juego inaugural entre Yankees y Giants, programado para el 25 de marzo de 2026. También contará con el Field of Dreams Game, que enfrentará a Minnesota y Philadelphia el 13 de agosto, y un juego especial por temporada, aún pendiente de anuncio.
Para MLB, la alianza con Netflix abre un puente directo con 270 millones de suscriptores internacionales, mientras la plataforma busca consolidar su estrategia de contenidos en vivo con propiedades deportivas de alto impacto.
Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO