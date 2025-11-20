MLB firma acuerdo histórico con ESPN, NBC y Netflix

La MLB confirmó un nuevo acuerdo multimillonario con ESPN, NBC y Netflix que transformará por completo la distribución de sus transmisiones a partir de la temporada 2026.

El convenio, valuado en casi $800 millones de dólares anuales, abre una nueva era mediática para la liga al combinar televisión tradicional, streaming y derechos exclusivos en plataformas digitales.

1. ESPN rediseña su presencia y se queda con MLB.TV

La cadena ESPN decidió abandonar su contrato previo a inicios del año, pero tras la renegociación regresó con un perfil distinto y estratégicamente reforzado.

Aunque tendrá menos juegos que en ciclos anteriores, la compañía obtuvo uno de los activos más valiosos del béisbol moderno: los derechos exclusivos de MLB.TV, el servicio de juegos fuera de mercado.

Esa integración permitirá que todos los contenidos de MLB.TV se alojen directamente en la aplicación de ESPN, consolidando un ecosistema digital que amplía su oferta para audiencias jóvenes y usuarios móviles.

Además, ESPN manejará los derechos de transmisión dentro del mercado para los seis equipos cuyos juegos produce la liga: Padres, Rockies, Diamondbacks, Guardians, Twins y Mariners.

En total, la cadena emitirá 30 juegos exclusivos por temporada, con especial atención a los duelos de mitad de semana y encuentros estelares durante el verano. Para la liga, este nuevo rol de ESPN supone una combinación equilibrada entre visibilidad nacional y fortalecimiento del consumo digital.