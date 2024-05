Mexicana revela cómo descubrió que su esposo la engañaba con compañera de trabajo

“Llegaba enojado todos los días, me decía que por qué no me arreglaba y de más.”, fueron las palabras de la joven Mixy en su video de Tik Tok.

Mexicana descubre sospechosos mensajes

Sin embargo, fue una noche, aprovechando un descuido de su esposo, Mixy tomó su celular. A pesar del cambio de contraseña, Mixy pudo desbloquear el teléfono usando el reconocimiento facial.

Fue entonces cuando descubrió la verdad sobre Luisa, la nueva compañera de trabajo de su marido. Mixy encontró conversaciones comprometedoras entre su esposo y Luisa.

En estos mensajes, su marido le confesaba a Luisa que le resultaba difícil dejar a su familia. La situación era aún más dolorosa para Mixy, quien enfrentó a su esposo con las pruebas en mano.

“Me quedé en shock, dije no puede ser, me está engañando con una señora, lo desperté y empezamos a discutir, me dijo que solo era compañera de trabajo, que estaba loca, me negó todo, me quedé llorando toda la noche.”, dijo.