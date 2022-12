Otro de los mitos que rondan al envejecimiento es que las personas mayores son menos aventureras : Una total falsedad, la verdad es que hay adultos que pese a la edad que tengan siguen luchando por cumplir sus sueños que puede ser desde culminar algún estudio hasta lograr el viaje de sus vidas. Si no lo realizaron en su juventud fue porque las circunstancias no lo permitieron, pero ser parte de la gente de la tercera edad no es impedimento, lo anterior según lo señaló el medio de Geriatricarea . Archivado como: Mitos sobre el envejecimiento.

El tercer mito es que la vejez es sinónimo de sabiduría , no aplica necesariamente en la edad, lo que sí es verdad es que las personas mayores tienen un gran bagaje de experiencias y aprendizajes, mientras que lo sabio se debe a las grandes vivencias de la vida y las prácticas que ellos desarrollaron desde jóvenes pero no necesariamente se basa en la edad.

No todo tiene que ver con arrugas en la piel

Por su parte el medio de CENIE detalló que la sociedad tiene en un marco a todas las personas mayores, creyendo que no hay alguno que no comparta el mismo pensar, comportamiento y estilo de vida, pero el que sean de la tercera edad no quiere decir que no puedan ser diferentes al resto incluyendo en su salud.

La vejez no solo se refleja en el rostro y el resto del cuerpo, sino que esta también logra hacer cambios en la actitud de las personas, ahora ya conoces los cuatro principales mitos de la vejez y la realidad de cada uno de ellos. Recuerda que es importante el mantener una vida saludable sea cual sea tu edad. Archivado como: Mitos sobre el envejecimiento.