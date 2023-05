Es cierto que las personas transgénero pueden padecer de trastornos mentales que resultan por periodos de estrés, depresión o de causas relacionadas con su condición transgénero; sin embargo, su identidad de género, por si misma, no es considerada un trastorno mental que deba ser tratado o corregido.

Desde hace ya varios años, la palabra transgénero no está asociada con desórdenes mentales, esto, de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud y a los esfuerzos colectivos de grupos activistas, comunidad científica y la Organización de Derechos Humanos.

Por ejemplo, una persona nacida con características sexuales masculinas puede referirse a sí misma como mujer, o una persona nacida con características sexuales femeninas puede referirse a sí como hombre. También hay personas que se identifican como no binarias, lo que significa que no se identifican exclusivamente como hombre o mujer.

¿Cuáles son los mitos acerca de las personas transgénero? Conoce 4 de los más comunes y cómo pueden afectar la calidad de vida de quienes se identifican con un género distinto al que les fue asignado al nacer. Pero, ¿qué es significa ser transgénero? Este término se refiere a una persona cuya identidad de género no coincide con el género que se le asignó al nacer basándose en sus características sexuales primarias.

Al igual que los individuos cis-género, las personas transgénero pueden sentir atracción romántica o sexual por su mismo género, ser heterosexuales, pansexuales, queer, asexuales o tener una orientación sexual diversa que no se adapte al espectro convencional.

Uno de los mitos más acomunes acerca de las personas transgénero es que todas ellas sienten atracción por personas de su mismo sexo o género; esto, aunque es común, no siempre es así, ya que la identidad de género y la orientación sexual son dos aspectos que deben ser considerados de forma independiente.

A diferencia de la cultura ‘drag’, la identidad transgénero no es transitoria, ni es parte de un performance; cuando algún miembro de la comunidad LGBTQIA+ que se identifica como transgénero utiliza ropa de hombre o de mujer, no está realizando un acto de comedia o performance que deba generar una reacción por parte del público, simplemente está expresando su identidad de la manera en la que se siente cómodo, por lo que cualquier idea errónea con respecto a ella podría generar incomodidad o favorecer la aparición de ansiedad, actitudes homofóbicas o rechazo hacia sí mismos y hacia su propia comunidad.

1. Todas las personas trasngénero sufren a causa de su apariencia

La inconformidad con el cuerpo, en ocasiones, es resultado de trastornos como la disforia de género, pero no todas las personas transgénero sufren de esta condición. Actualmente, la identidad transgénero no es considerada una condición médica, ya que no todas las personas que se identifican como transgénero sufren a causa de su cuerpo o tienen el deseo de alterarlo por medio de tratamientos hormonales o quirúrgicos.

Un mito que es importante derribar es que transgénero es sinónimo de disforia de género, ya que no todos los individuos trasngénero sufren de incomodidad, estrés, ansiedad o rechazo a causa de su identidad; además, cada uno de ellos decide cómo expresarla, ya sea por medio de su vestimenta o de tratamientos médicos que modifiquen su apariencia para apegarse al género con el que se identifican.